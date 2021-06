Sergio Ramos Real Madrid: il capitano ha chiesto ai compagni di rifiutare la proposta di Perez

Clamorosa indiscrezione dalla Spagna: il capitano del Real Madrid Sergio Ramos avrebbe fatto una richiesta ai compagni di squadra

Settimane, giorni, ore decisive per conoscere il futuro di Sergio Ramos. Lo storico capitano del Real Madrid non ha ancora deciso se rinnoverà o no con i blancos, molto dipenderà dal dialogo con il nuovo allenatore Carlo Ancelotti che arriverà nei prossimi giorni.

Intanto come riporta Onda Cero Ramos avrebbe già fatto una richiesta ai compagni, qualunque sarà la sua decisione. Il presidente Perez ha già convinto Modric ad abbassarsi lo stipendio, Ramos vorrebbe che gli altri giocatori non facessero lo stesso. Questa presa di posizione sarebbe dovuta al fatto che il difensore spagnolo sarebbe a conoscenza di una cosa: Florentino starebbe provando a risparmiare il più possibile per poi provare l’assalto a Mbappè, in estate.