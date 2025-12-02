Sergio Ramos in Serie A! Il sogno si può concretizzare. Ecco la posizione di un club importante in Italia - Calcio News 24

Sergio Ramos sogna la Serie A, ma il Milan al momento resta spettatore

Il futuro di Sergio Ramos continua a far discutere nel mondo del calcio internazionale, con l’avvicinarsi della scadenza del suo contratto con il Monterrey, fissata al 31 dicembre 2025. L’ex capitano del Real Madrid punta a lasciare il Messico per riavvicinarsi alla famiglia e, soprattutto, per trovare un progetto tecnico competitivo. Il centrale spagnolo ha un obiettivo chiaro: accumulare minuti e visibilità in un campionato di alto livello, così da convincere il ct della Spagna, Luis de La Fuente, a convocarlo per i Mondiali 2026, l’ultimo grande sogno della sua carriera leggendaria.

Tra le varie opzioni sul tavolo, il nome di Sergio Ramos è stato accostato al Milan, con l’entourage del giocatore che avrebbe sondato il terreno per un possibile approdo a parametro zero nella finestra di gennaio. Tuttavia, secondo quanto riportato dagli esperti di mercato, tra cui Matteo Moretto su YouTube con Fabrizio Romano, il quadro attuale frena gli entusiasmi. Sebbene l’ex Real Madrid desideri giocare in Serie A, al momento non ci sono offerte concrete né contatti diretti avviati con i club italiani.

Il Milan, in particolare, non ha inserito Sergio Ramos nella lista delle priorità per rafforzare la difesa durante il mercato di gennaio. Nonostante il fascino dell’operazione e l’esperienza del difensore, la dirigenza rossonera resta cauta e al momento la pista italiana per Ramos rimane fredda. Il fuoriclasse spagnolo resta quindi in attesa di un progetto sportivo all’altezza delle proprie ambizioni, pronto a valutare eventuali chiamate dai club europei.

In sintesi, la possibilità di vedere Sergio Ramos in Serie A esiste, ma al momento si tratta solo di un sogno: il Milan resta spettatore e la decisione finale sul futuro del centrale spagnolo è rimandata a eventuali sviluppi nelle prossime settimane.

LEGGI LE ULTIMISSIME DELLA SERIE A