Serie A, calendario dalla 28ª alla 30ª giornata: tutte le date e gli orari delle prossime sfide

5 ore ago

Serie A, calendario dalla 28ª alla 30ª giornata: ecco tutte le date e gli orari delle prossime sfide in programma

Dopo la settimana che ha chiuso la fase dei playoff delle competizioni europee, la Serie A riparte con il ventisettesimo turno, inaugurato dalla sfida tra Parma e Cagliari. Nel frattempo la Lega Serie A ha ufficializzato il calendario completo dalla 28ª alla 30ª giornata, un blocco di partite che si aprirà con Napoli‑Torino e che includerà diversi incroci di grande richiamo.

Nel programma delle prossime settimane spiccano infatti il derby di Milano, in calendario domenica 8 marzo alle 20:45, il confronto tra Inter e Atalanta e la sfida tra Como e Roma.

Di seguito il dettaglio con date e orari della 28ª giornata di Serie A

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

La 28ª giornata si apre venerdì 6 marzo con Napoli‑Torino (20:45), seguita sabato da Cagliari‑Como (15:00), Atalanta‑Udinese (18:00) e Juventus‑Pisa (20:45). Domenica 8 marzo spazio a Lecce‑Cremonese (12:30), Bologna‑Verona e Fiorentina‑Parma (15:00), Genoa‑Roma (18:00) e al derby Milan‑Inter (20:45). Chiusura lunedì 9 marzo con Lazio‑Sassuolo (20:45).

La 29ª giornata parte venerdì 13 marzo con Torino‑Parma (20:45). Sabato 14 marzo si giocano Inter‑Atalanta (15:00), Napoli‑Lecce (18:00) e Udinese‑Juventus (20:45). Domenica 15 marzo tocca a Verona‑Genoa (12:30), Pisa‑Cagliari e Sassuolo‑Bologna (15:00), Como‑Roma (18:00) e Lazio‑Milan (20:45). Lunedì 16 marzo si chiude con Cremonese‑Fiorentina (20:45).

La 30ª giornata prende il via venerdì 20 marzo con Cagliari‑Napoli (18:30) e Genoa‑Udinese (20:45). Sabato 21 marzo si giocano Parma‑Cremonese (15:00), Milan‑Torino (18:00) e Juventus‑Sassuolo (20:45). Domenica 22 marzo Como‑Pisa apre alle 12:30, poi Atalanta‑Verona e Bologna‑Lazio (15:00), Roma‑Lecce (18:00) e Fiorentina‑Inter (20:45).

