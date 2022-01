ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Attualmente in corso un Consiglio di Lega straordinario per decidere come muoversi nel marasma covid che ha investito la Serie A

Il campionato di Serie A nel caos più totale. Secondo quanto riportato da Sky Sport ci sarebbe attualmente in corso un Consiglio di Lega straordinario da remoto per decidere come affrontare l’emergenza.

Al di là delle partite che non si disputeranno il 6 gennaio, all’ordine del giorno la possibilità di attivare un nuovo protocollo, che potrebbe essere simile a quello applicato dalla UEFA. Non ci saranno comunque rinvii d’ufficio, ma la procedura sarà la medesima già vista in altre occasioni.