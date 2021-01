Iago Falque, attaccante del Benevento, ha parlato al termine del match perso contro il Crotone: le sue dichiarazioni

CONDIZIONE – «Quando sono stato chiamato in causa ho fatto bene, ma purtroppo non ho avuto grosse opportunità di scendere in campo a causa degli infortuni. Non mi voglio sbilanciare, ogni volta che sono rientrato mi sentivo benissimo e poi sono incappato in qualche ricaduta. Incrocio le dita e auguro il meglio a me stesso e a tutti i miei compagni che hanno avuto problemi anche più seri. Segnare mi ha fatto piacere, ovviamente, ma preferisco che arrivino i risultati della squadra: dovremo rialzarci subito, fa male perdere così»

SCONFITTA – «Siamo arrivati davanti alla porta 4-5 volte, se non fai gol prima o poi ti castigano. E’ stata una giornata negativa, i singoli episodi non ci hanno mai dato ragione. Basti pensare che l’hanno sbloccata su un’autorete nata da un cross innocuo. Non era una sfida semplice, il nostro allenatore lo ha ripetuto spesso. Ricordo, però, il miracolo di Cordaz su Hetemaj e anche qualche episodio in cui siamo stati decisamente sfortunati».

TORINO – «È un’occasione per riscattarci. È vero che stanno attraversando un momento negativo, ma li conosco benissimo e so che hanno calciatori di grande qualità».