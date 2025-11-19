Serie A
Serie A, sono ufficiali le designazioni arbitrali della 12ª giornata di campionato: tutti i dettagli e tutte le partite del weekend
Serie A, ufficiali le designazioni arbitrali della dodicesima giornata di campionato: tutti i dettagli e l’elenco completo
Con la Serie A ormai nella sua piena attività, l’attenzione si sposta già al prossimo turno di campionato. La 12ª giornata si preannuncia ricca di emozioni, con partite di grande fascino e big match che promettono spettacolo. Ecco le designazioni arbitrali per le sfide:
SERIE A – DESIGNAZIONI 12° GIORNATA
CAGLIARI – GENOA Sabato 22/11 h. 15.00
LA PENNA
PALERMO – BIANCHINI
IV: MARIANI
VAR: ABISSO
AVAR: PICCININI
UDINESE – BOLOGNA Sabato 22/11 h. 15.00
SACCHI J.L.
LO CICERO – ZEZZA
IV: CHIFFI
VAR: CAMPLONE
AVAR: SERRA
FIORENTINA – JUVENTUS Sabato 22/11 h. 18.00
DOVERI
VECCHI – FONTEMURATO
IV: MARCHETTI
VAR: GUIDA
AVAR: FABBRI
NAPOLI – ATALANTA Sabato 22/11 h. 20.45
DI BELLO
DEI GIUDICI – BAHRI
IV: RAPUANO
VAR: DI PAOLO
AVAR: GARIGLIO
H. VERONA – PARMA h. 12.30
PAIRETTO
MOKHTAR – MONACO
IV: GALIPO’
VAR: PATERNA
AVAR: GUIDA
CREMONESE – ROMA h. 15.00
AYROLDI
ROSSI L. – POLITI
IV: CREZZINI
VAR: PEZZUTO
AVAR: ABISSO
LAZIO – LECCE h. 18.00
ARENA
MASTRODONATO – LUCIANI
IV: MARINELLI
VAR: SERRA
AVAR: PICCININI
INTER – MILAN h. 20.45
SOZZA (foto)
PERETTI – COLAROSSI
IV: MARCENARO
VAR: AURELIANO
AVAR: DI PAOLO
TORINO – COMO Lunedì 24/11 h. 18.30
BONACINA
MORO – GALIMBERTI
IV: MANGANIELLO
VAR: PRONTERA
AVAR: PATERNA
SASSUOLO – PISA Lunedì 24/11 h. 20.45
DI MARCO
ZINGARELLI – DI GIACINTO
IV: FELICIANI
VAR: GARIGLIO
AVAR: AURELIANO
