 Serie A, si avvicina l'ottava giornata di campionato: ecco le designazioni arbitrali di tutte le sfide
Connect with us

Serie A

Serie A, si avvicina l’ottava giornata di campionato: ecco le designazioni arbitrali di tutte le sfide

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

20 secondi ago

on

By

moviola

Serie A, ufficiali le designazioni arbitrali dell’ottava giornata di campionato: tutti i dettagli e l’elenco completo

Con la Serie A ormai nel pieno della sua corsa, l’attenzione si sposta già al prossimo fine settimana. L’8ª giornata si preannuncia ricca di emozioni, con partite di grande fascino e big match che promettono spettacolo. Ecco le designazioni arbitrali per le sfide:

I FISCHETTI DELL’8° GIORNATA

MILAN – PISA     Venerdì 24/10 h. 20.45

ZUFFERLI

ROSSI L. – MASTRODONATO

IV:      COLLU

VAR:     GARIGLIO

AVAR:      DOVERI

UDINESE – LECCE    Sabato 25/10 h. 15.00

FELICIANI

VECCHI – MORO

IV:      GALIPO’

VAR:     MAGGIONI

AVAR:      MERAVIGLIA

PARMA – COMO    Sabato 25/10 h. 15.00

CHIFFI (foto)

YOSHIKAWA – LAUDATO

IV:       SACCHI J.L.

VAR:      MAZZOLENI

AVAR:       DOVERI

NAPOLI – INTER    Sabato 25/10 h. 18.00

MARIANI

BINDONI – BACCINI

IV:     AYROLDI

VAR:     MARINI

AVAR:     PEZZUTO

CREMONESE – ATALANTA     Sabato 25/10 h. 20.45

ARENA

PALERMO – CIPRESSA

IV:      MARCENARO

VAR:     AURELIANO

AVAR:    MARESCA

TORINO – GENOA     h. 12.30

BONACINA

LO CICERO – BERCIGLI

IV:     MASSA

VAR:     DI BELLO

AVAR:      MAGGIONI

H. VERONA – CAGLIARI     h. 15.00

DIONISI

DEI GIUDICI – TRINCHIERI

IV:     DI MARCO

VAR:     DOVERI

AVAR:     SERRA

SASSUOLO – ROMA    h. 15.00

MANGANIELLO

BERTI – FONTEMURATO

IV:     FABBRI

VAR:     PEZZUTO

AVAR:       SOZZA

FIORENTINA – BOLOGNA    h. 18.00

LA PENNA

IMPERIALE – PRETI

IV:       GUIDA

VAR:      PATERNA

AVAR:      MARINI

LAZIO – JUVENTUS    h. 20.45

COLOMBO

ALASSIO – TEGONI

IV:     CREZZINI

VAR:    MERAVIGLIA

AVAR:      MARESCA

Related Topics:

Torino News

Torino, Claudio Sala svela: «Scudetto 76? Vi racconto quei dieci minuti in attesa…della Juve»

Published

15 minuti ago

on

22 Ottobre 2025

By

Sala
Continue Reading

Serie A

Prossimo turno Serie A 2025/2026

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

27 minuti ago

on

22 Ottobre 2025

By

Leao prossimo turno Serie A
Continue Reading