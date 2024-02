Serie A, 24 giornata: i precedenti, i numeri, le storie

La giornata numero 24 si articola in 4 giorni, da venerdì a lunedì sera. Ecco i precedenti delle 10 sfide in programma e qualche…

La giornata numero 24 di Serie A si articola in 4 giorni, da venerdì a lunedì sera. Ecco i precedenti delle 10 sfide in programma e qualche storia ad essi collegata.

SALERNITANA-EMPOLI – Filippo Inzaghi ha un bisogno vitale di punti. Per farli deve lottare anche contro la piccola ma significativa tradizione non favorevole, fatta di due pareggi e una sconfitta. Altra curiosità: nei 3 precedenti, le due squadre hanno sempre segnato.

CAGLIARI-LAZIO – 15 successi a 10 favore dei biancocelesti, forti di una sequenza di 4 affermazioni consecutive nei tempi recenti. Gli isolani non conquistano l’intera posta da 8 partite.

ROMA-INTER – Big-match del turno, con un certo equilibrio nella storia: 34 successi giallorossi, 30 nerazzurri, 26 pareggi. Nell’era Mourinho, la Roma non hatto altro che perdere e malamente (0-3 e 0-2). Tocca al suo successore in panchina invertire la tendenza.

SASSUOLO-TORINO – Gara dall’andamento quasi monocorde: una volta ha vinto il Sassuolo, 2 il Toro, sono ben 7 i pareggi. Dopo ciò che ha detto in settimana Juric, sull’Europa da conquistare per restare alla guida della squadra, non è pensabile che possa accontentarsi che vada a finire come (quasi) sempre.

FIORENTINA-FROSINONE – Due soli precedenti, ma agli antipodi: 4-1 per la Viola nel 2015, 1-0 per gli ospiti nel 2019. Per la legge dei (piccoli) numeri stavolta dovrebbe uscire il verdetto che ancora manca.

BOLOGNA-LECCE – I rossoblù viaggiano che è un piacere in direzione Europa. Il Lecce storicamente al Dall’Ara fa fatica; una sola impresa, 4 pareggi e 9 sconfitte. Thiago Motta non può che augurarsi di mantenere il ritmo.

MONZA-VERONA – L’anno scorso, al suo primo torneo in A, il Monza ha regolato gli avversari col punteggio di 2-0.

GENOA-ATALANTA – Gli anni di Gasperini in nerazzurro hanno un po’ equilibrato la situazione contro la sua ex squadra. Ma il totale delle sfide resta comunque favorevole ai liguri: 16 vittorie, 13 pareggi e 9 sconfitte.

MILAN-NAPOLI – Partita dalla storia consistente. Il Diavolo ha vinto in 32 circostanze, ha perso 17 volte, 26 sono stati i pareggi. La sfida più vivace degli anni Duemila resta quella del 2008, col fantasmagorico risultato di 5-2. Giusto per accendere un po’ di nostalgia, ricordiamo i gol di Seedorf, Kakà, la doppietta di Ronaldo il Fenomeno e l’esordio con rete di un ragazzino di nome Pato…

JUVENTUS-UDINESE – Non dovrebbe esserci storia, se si guarda al passato: 38 vittorie della Juve, 4 pareggi, 7 sconfitte e una sequenza aperta di 7 successi consecutivi all’Allianz Stadium. Con un dettaglio non trascurabile, però: nell’ultima impresa dei friulani c’era Allegri in panchina, era la prima giornata del 2015-16.