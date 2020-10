Serie A, oltre 50 casi di coronavirus: la lista completa

Oltre 50 casi di coronavirus sono già stati registrati in Serie A. La lista completa fra giocatori guariti ed in isolamento.

Sono oltre cinquanta le positività al coronavirus registrate in Serie A a partire dall’inizio della stagione 2020/21.

Gazzetta dello Sport ha ricostruito la lista completa.

Atalanta: Duvan Zapata (guarito), Pierluigi Gollini (guarito), José Luis Palomino (guarito), Rafael Toloi (guarito), Marco Carnesecchi (in isolamento)

Benevento: 3 casi, nomi non comunicati (guariti)

Bologna: Sinisa Mihajlovic (Guarito)

Cagliari: Filip Bradaric (guarito), Luca Ceppitelli (guarito), Alberto Cerri (guarito), Kiril Despodov (guarito)

Crotone: nessun caso

Fiorentina: Erick Pulgar (guarito)

Genoa: Mattia Perin (in isolamento), Lasse Schone (in isolamento), Federico Marchetti (in isolamento), Ivan Radovanovic (in isolamento), Lukas Lerager (in isolamento), Filippo Melegoni (in isolamento), Francesco Cassata (in isolamento), Luca Pellegrini (in isolamento), Marko Pjaca (in isolamento), Davide Zappacosta (in isolamento), Valon Behrami (in isolamento), Mattia Destro (in isolamento), Miha Zajc (in isolamento), Petar Brlek (in isolamento), Davide Biraschi (in isolamento), Domenico Criscito (in isolamento), Darian Males (in isolamento)

Inter: Milan Skriniar (in isolamento), Alessandro Bastoni (in isolamento)

Juventus: nessun caso

Lazio: Vedat Muriqi (guarito)

Milan: Rafael Leao (guarito), Léo Duarte (in isolamento), Zlatan Ibrahimovic (in isolamento)

Napoli: Piotr Zielinski (in isolamento), Eljif Elmas (in isolamento)

Parma: nessun caso

Roma: Justin Kluivert (guarito), Antonio Mirante (guarito), Bruno Peres (guarito), Carles Perez (guarito)

Sampdoria: Keita Balde (guarito)

Sassuolo: Jeremie Boga (guarito), Nicolás Schiappacasse (guarito)

Spezia: 1 caso, nome non comunicato (guarito)

Torino: 3 casi, nomi non comunicati (guariti)

Udinese: nessun caso

Verona: nessun caso