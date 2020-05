Serie A, partite in chiaro? Per Sky e Lega non si può

La proposta del Ministro Spadafora di far vedere una sorta di diretta gol in chiaro non trova l’accordo della Lega e di Sky. Le ultime

Niente diretta gol in chiaro alla ripresa del campionato. La proposta del Ministro Spadafora di far vedere gli highlights delle varie gare gratuitamente si scontra con le norme, ma anche con la volontà della Lega e di Sky.

Come spiega Tuttosport, la Lega di Serie A ha deciso di spalmare gli incontri in tre finestre orarie: 16.30, 18.45 e 21. Per questo non ci saranno gare in contemporanea. Sky, inoltre, ha già un suo canale in chiaro, ovvero TV8, ma parte delle sfide sono di Dazn: sussistono dunque anche problemi logistici.