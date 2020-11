Serie A, stop a Piccinini e Maresca dopo Inter-Parma: torneranno in campo a fine anno

Marco Piccinini e Fabio Maresca non torneranno ad arbitrare in Serie A almeno fino alla fine dell’anno dopo il disastro di Inter-Parma

Come normale che fosse i vertici arbitrali dell’AIA hanno bocciato pesantemente l’operato della squadra di arbitri di Inter-Parma.

Come riporta La Gazzetta dello Sport si profila un altro stop dopo quello a Giacomelli in seguito all’arbitraggio di Milan-Roma. Probabile stop per il direttore di gara Marco Piccinini e per Fabio Maresca, in sala Var. Complice la pausa per le Nazionali – riferisce la Gazzetta dello Sport – i due fischietti potrebbero tornare in campo ragionevolmente per la fine dell’anno. E, dopo la riunificazione tra A e B, non è escluso che il rientro possa passare dal campionato cadetto.