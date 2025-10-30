Serie A, la Procura Federale mette sotto osservazione il VAR: dopo le polemiche arrivano decisioni clamorose

Serie A, bufera arbitrale in corso? La Procura Federale mette sotto osservazione il VAR, tutte le ultimissime notizie

Un’escalation di polemiche e un clima di sospetto sempre più pesante. Il mondo arbitrale della Serie A è nel mirino, e ora arriva una mossa senza precedenti: la Procura Federale ha deciso di intervenire direttamente. A rivelarlo è stato Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia.

La Procura al centro VAR di Lissone

Secondo quanto riportato, il VAR è finito sotto stretta sorveglianza. Alcuni membri della Procura – sostituti o collaboratori – sono stati inviati al centro operativo di Lissone con un compito preciso: monitorare da vicino l’operato dei varisti e le decisioni prese durante il turno infrasettimanale. Un controllo diretto, per capire cosa accade realmente nella sala che dovrebbe chiarire i dubbi arbitrali, ma che negli ultimi tempi sembra averli moltiplicati.

Gli episodi che hanno acceso la miccia

La decisione della Procura arriva dopo settimane di tensioni. L’uso della tecnologia e la mancanza di uniformità nei giudizi hanno scatenato accese discussioni. Due partite, in particolare, hanno fatto esplodere la polemica:

Milan-Fiorentina , decisa da un rigore molto discusso su Santiago Giménez, episodio che aveva spinto il designatore Gianluca Rocchi a promettere un freno ai cosiddetti “rigorini”.

, decisa da un rigore molto discusso su Santiago Giménez, episodio che aveva spinto il designatore Gianluca Rocchi a promettere un freno ai cosiddetti “rigorini”. Napoli-Inter, dove un contatto lieve tra Di Lorenzo e Mkhitaryan ha portato a un penalty che ha fatto infuriare il presidente nerazzurro Beppe Marotta, smentendo nei fatti la linea annunciata.

Errori ammessi e possibili stop

L’AIA avrebbe riconosciuto l’errore nel match di Napoli, attribuendo la responsabilità a una segnalazione anomala dell’assistente Bindoni e al mancato intervento del VAR, che non ha corretto la decisione. Per questo, si profila uno stop per l’arbitro Mariani e per il suo assistente.

Un campionato in cerca di credibilità

L’ingresso della Procura Federale rappresenta un segnale forte: il sistema arbitrale è in corto circuito e va riportato alla normalità. La credibilità del campionato, mai come quest’anno, sembra appesa agli episodi e alle decisioni prese davanti a uno schermo.

