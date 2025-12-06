Voti&Stats
Pagelle Verona Atalanta, ecco i TOP e FLOP della sfida del Bentegodi valida per la quattordicesima giornata di Serie A
Pagelle Verona Atalanta, ecco i TOP e FLOP della sfida delle 20:45 del Bentegodi e valida per la quattordicesima giornata di Serie A
Prima vittoria per il Verona. Gli scaligeri, grazie ad un grande primo tempo, superano 3-1 l’Atalanta e salvano la panchina di Zanetti. Per la Dea un brusco ritorno alla realtà. I voti della sfida:
HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò 6.5; Nunez 6.5, Nelsson 7, Bella-Kotchap 5; Belghali 7.5 (90’+2 Belghali s.v.), Niasse 6 (88′ Harroui s.v.), Al-Musrati 6, Bernede 7, Frese 6.5 (90’+2 Valentini s.v.); Giovane 8 (88′ Oyegoke s.v.), Mosquera 7 (81′ Sarr s.v.).
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi 6.5; Djimsiti 5, Hien 5.5, Kossounou 5 (46′ Kolasinac 5); Zappacosta 5 (62′ Zalewski 5.5), Ederson, 5.5 (61′ Pasalic 5), De Roon 5, Bellanova 5; De Ketelaere 5.5 (70′ Samardzic 5.5), Lookman 5; Krstovic 4 (46′ Scamacca 6.5).
