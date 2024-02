Serie B, sfida tra colossi mondiali per la promozione

Il duello ai vertici della Serie B si fa sempre più avvincente e intenso: non solo il Parma, perché dietro vanno forte anche le altre

La Gazzetta dello Sport ha fatto un bellissimo resoconto sulla sfida al vertice della cadetteria, tra le più equilibrate degli ultimi anni. Non solo in campo, perché la Rosea ha voluto puntare tanto sul fattore proprietà tra le più ricche in Italia e non solo.

Diversi colossi mondiali come gli americani Krause (Parma) e Niederauer (Venezia), oppure l’italiano Arvedi (Cremonese), l’emiro Mansour con il suo City Group a guida il Palermo e in ultimo l’indonesiano Hartono del Como. La capolista emiliana è a più sei dalle inseguitrici ma per il secondo posto è lotta aperta con diverse squadre in pochissimi punti.