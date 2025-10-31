Serie B
Serie B, la decisione sulle designazioni arbitrali per l’undicesima giornata del campionato cadetto: le scelte ufficiali
Serie B, annunciate le designazioni arbitrali per l’undicesima giornata del campionato cadetto. Queste le scelte dell’AIA per il turno
Con un comunicato ufficiale sul proprio sito, l’Associazione Italiana Arbitri (AIA) ha reso note le designazioni arbitrali del campionato di Serie B per il turno che si giocherà nel weekend, e valido per l’11a giornata del campionato cadetto.
SERIE B
AVELLINO – REGGIANA Sabato 1/11 h. 12:30
MASSIMI
GIUGGIOLI – SANTAROSSA
IV: MARCHETTI
VAR: NASCA (ON – SITE STADIO PARTENIO AVELLINO)
AVAR: RUTELLA (ON – SITE STADIO PARTENIO AVELLINO)
CARRARESE – FROSINONE Sabato 1/11 h. 15:00
MARINELLI
LAUDATO – CEOLIN
IV: GALIPO’
VAR: PRONTERA
AVAR: COSSO
PADOVA – SUDTIROL Sabato 1/11 h. 15:00
PERRI
GALIMBERTI – GRASSO
IV: DRIGO
VAR: MONALDI (ON – SITE STADIO EUGANEO PADOVA)
AVAR: AURELIANO (ON – SITE STADIO EUGANEO PADOVA)
VIRTUS ENTELLA – EMPOLI Sabato 1/11 h. 17:15
MARIANI
TEGONI – ZEZZA
IV: RESTALDO
VAR: MERAVIGLIA (ON – SITE STADIO COMUNALE CHIAVARI)
AVAR: DI VUOLO (ON – SITE STADIO COMUNALE CHIAVARI)
PALERMO – PESCARA Sabato 1/11 h. 19:30
ZANOTTI
CAPALDO – LUCIANI
IV: TURRINI
VAR: VOLPI
AVAR: GUALTIERI
BARI – CESENA h. 15:00
FOURNEAU
BITONTI – EMMANUELE
IV: URSINI
VAR: GIUA
AVAR: GHERSINI
CATANZARO – VENEZIA h. 15:00
PERENZONI
PRETI – CATALLO
IV: VINGO
VAR: MARINI
AVAR: PRENNA
MODENA – JUVE STABIA h. 15:00
DIONISI
NIEDDA – VOTTA
IV: BOZZETTO
VAR: SANTORO
AVAR: FERRIERI CAPUTI
MONZA – SPEZIA h. 17:15
LA PENNA
CECCON – BELSANTI
IV: CALZAVARA
VAR: BARONI
AVAR: PAGANESSI
SAMPDORIA – MANTOVA h. 19:30
MUCERA (foto)
MINIUTTI – CORTESE
IV: DI MARCO
VAR: MAZZOLENI
AVAR: DEL GIOVANE
