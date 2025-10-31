 Serie B, la decisione sulle designazioni arbitrali per l'undicesima giornata del campionato cadetto: le scelte ufficiali
Connect with us

Serie B

Serie B, la decisione sulle designazioni arbitrali per l’undicesima giornata del campionato cadetto: le scelte ufficiali

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

1 minuto ago

on

By

Arbitro

Serie B, annunciate le designazioni arbitrali per l’undicesima giornata del campionato cadetto. Queste le scelte dell’AIA per il turno

Con un comunicato ufficiale sul proprio sito, l’Associazione Italiana Arbitri (AIA) ha reso note le designazioni arbitrali del campionato di Serie B per il turno che si giocherà nel weekend, e valido per l’11a giornata del campionato cadetto.

SERIE B

AVELLINO – REGGIANA Sabato 1/11 h. 12:30

MASSIMI

GIUGGIOLI – SANTAROSSA

IV:      MARCHETTI

VAR:  NASCA (ON – SITE STADIO PARTENIO AVELLINO)

AVAR:   RUTELLA (ON – SITE STADIO PARTENIO AVELLINO)

CARRARESE – FROSINONE Sabato 1/11 h. 15:00

MARINELLI

LAUDATO – CEOLIN

IV:      GALIPO’

VAR:    PRONTERA

AVAR:      COSSO

PADOVA – SUDTIROL Sabato 1/11 h. 15:00

PERRI

GALIMBERTI – GRASSO

IV:       DRIGO

VAR: MONALDI (ON – SITE STADIO EUGANEO PADOVA)     

AVAR: AURELIANO (ON – SITE STADIO EUGANEO PADOVA)

VIRTUS ENTELLA – EMPOLI Sabato 1/11 h. 17:15

MARIANI

TEGONI – ZEZZA

IV:     RESTALDO

VAR:     MERAVIGLIA (ON – SITE STADIO COMUNALE CHIAVARI)

AVAR:     DI VUOLO (ON – SITE STADIO COMUNALE CHIAVARI)

PALERMO – PESCARA Sabato 1/11 h. 19:30

ZANOTTI

CAPALDO – LUCIANI

IV:      TURRINI

VAR:   VOLPI 

AVAR:    GUALTIERI

BARI – CESENA h. 15:00

FOURNEAU

BITONTI – EMMANUELE

IV:     URSINI

VAR: GIUA

AVAR: GHERSINI

CATANZARO – VENEZIA h. 15:00

PERENZONI

PRETI – CATALLO

IV:     VINGO

VAR:    MARINI

AVAR:     PRENNA

MODENA – JUVE STABIA h. 15:00

DIONISI

NIEDDA – VOTTA

IV:     BOZZETTO

VAR:     SANTORO

AVAR:       FERRIERI CAPUTI

MONZA – SPEZIA h. 17:15

LA PENNA

CECCON – BELSANTI

IV:       CALZAVARA

VAR:     BARONI  

AVAR:       PAGANESSI

SAMPDORIA – MANTOVA h. 19:30

MUCERA (foto)

MINIUTTI – CORTESE

IV:       DI MARCO

VAR:     MAZZOLENI 

AVAR:       DEL GIOVANE

Related Topics:

Serie B

Calendario Serie B 2025/2026: date, giornate, risultati, classifica

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

46 minuti ago

on

31 Ottobre 2025

By

Calendario Serie B 2025/2026
Continue Reading

Sampdoria News

Sampdoria, preoccupazione per le condizioni di Pedrola: lo spagnolo si è fermato ancora una volta. Le ultime sul suo infortunio e quando potrebbe rientrare

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

2 giorni ago

on

29 Ottobre 2025

By

Pedrola
Continue Reading