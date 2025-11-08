Serie B, Donadoni riparte dallo Spezia: il tecnico debutta con un pareggio al Picco e 1-1 contro il Bari: il racconto

Serie B, Donadoni torna in panchina: lo Spezia debutta con un 1-1 al Picco contro il Bari. Le ultimissime notizie

Roberto Donadoni ha debuttato sulla panchina dello Spezia con un pareggio casalingo contro il Bari. Dopo cinque anni lontano dai campi italiani, l’allenatore ha ritrovato il calore del pubblico del Picco e ha ottenuto un 1-1 che consente ai liguri di risalire momentaneamente la classifica di Serie B, lasciando l’ultimo posto. La partita è stata subito in salita per lo Spezia, colpito dal gol di Gytkjaer dopo pochi minuti, ma la reazione è arrivata con Kouda, giovane centrocampista del 2002, autore del pareggio e poi espulso poco prima dell’intervallo.

Il ritorno di Donadoni in Italia arriva dopo un’esperienza complicata in Cina con lo Shenzhen. Subentrato nel 2019 a Juan Caro, non riuscì a invertire la rotta di una squadra in difficoltà, che retrocesse a fine stagione. Rimasto anche nell’annata successiva, beneficiò del ripescaggio in prima divisione, ma dopo un avvio deludente con soli tre punti in quattro giornate fu esonerato, lasciando il club nelle zone basse della classifica.

Per ritrovare Donadoni in Serie A bisogna tornare al Bologna del 2017-18, chiuso al 15° posto. In quell’anno i rossoblù costruirono la salvezza grazie a un buon girone d’andata, nonostante il calo nella seconda parte di stagione. Ora lo Spezia ripone fiducia nella sua esperienza e spera che possa replicare almeno quella stabilità, puntando a una permanenza serena in Serie B e a un futuro più solido dopo un avvio difficile.

