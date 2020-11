Serie B LIVE: arrivata la decisione per Salernitana-Reggina

Serie B, le ultime dai campi delle 20 squadre del campionato cadetto: notizie, infortuni, squalifiche e mercato

Le notizie più importanti dalla Serie B: notizie, infortuni, squalifiche e mercato.

Assemblea Serie B – Approvata le linee guide per la commercializzazione dei diritti televisivi. I dettagli.

REGGINA – Le parole di Menez al Corriere dello Sport. Clicca qui per leggerle.

VICENZA-CHIEVO – Il Presidente della Lega Nazionale Professionisti B, visto il C.U. LNPB n. 29 del 13 ottobre u.s.;vista l’istanza presentata dalla società L.R. VICENZA VIRTUS, in conformità a quanto previsto all’art. 3.1 del Comunicato sopra citato;disponeil rinvio dellagara L.R. VICENZA -CHIEVOVERONA, valida per l’8ª giornata di andata del Campionato Serie BKT 2020/2021, programmataper sabato 21novembrep.v., ad altra data che verrà fissata dalla Lega Nazionale Professionisti B”

SALERNITANA-REGGINA – Il giudice sportivo ha deliberato il 3-0 a tavolino per la Salernitana nel match contro la Reggiana valevole per la 6a giornata della Serie BKT non disputato lo scorso 31 ottobre per l’assenza della squadra ospite.

BRESCIA – Il Brescia riavrà a disposizione, finalmente, le sue due bocche da fuoco. Dopo diversi problemi fisici che li hanno bloccati in questo avvio di stagione, Donnarumma e Torregrossa saranno a completa disposizione di mister Lopez per la gara contro il Venezia. Ma, visto l’ottimo momento di forma di Ayè, solo uno dei due partirà dal 1′ contro i lagunari.

LECCE – Le parole del tecnico Corini al Corriere di Mezzogiorno: «Nove partite prima della fine del 2020? Con partite così ravvicinate, penso ad una gara alla volta. Sarà importante recuperare più giocatori possibili, per avere la disponibilità di tutta la rosa, sia per le turnazioni da gara a gara che nella stessa partita, avendo 5 cambi disponibili. E sarà importante avere tanti giocatori condizionati e motivati, immersi nella nostra idea di calcio, che mira a portare a casa quanti più risultati utili possibili».

REGGINA – La Reggina comunica che il nuovo ciclo di tamponi e test sierologico a cui è stato sottoposto il “gruppo squadra” ha dato esito negativo per tutti i tesserati.