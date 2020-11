Reggina, Menez: «Voglio la Serie A il prima possibile»

Jeremy Menez ha parlato dei suoi obiettivi con la maglia della Reggina

Jeremy Menez, attaccante della Reggina, in una intervista al Corriere dello Sport ha parlato dei suoi obiettivi con la maglia del club calabrese.

«Ci siamo allenati bene. E poi abbiamo giocato 5 gare in 20 giorni. Bene il riposo. La coppia con Denis? German è un grande campione e una grande persona. Si gioca benissimo insieme. Ha sbagliato due rigori ma può capitare. Sa di avere la nostra totale fiducia. Passerà il periodo. Con lui sto benissimo in campo e fuori. Come ripartiremo dopo due sconfitte? Con lavoro, carattere e soprattutto tanta fiducia. Bisogna continuare così senza pensare di cambiare qualcosa. Dove possiamo arrivare? Voglio andare in Serie A prima possibile. Ognuno di no si alza il mattino pensando a dare il massimo per raggiungere un grande obiettivo».