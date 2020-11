Serie B LIVE: Adjapong torna ad allenarsi in gruppo, Pirola e Colpani in Under 21

Serie B, le ultime dai campi delle 20 squadre del campionato cadetto: notizie, infortuni, squalifiche e mercato

Le notizie più importanti dalla Serie B: notizie, infortuni, squalifiche e mercato.

REGGIANA – Parla l’attaccante Mazzocchi: «Non mi aspettavo di essere così determinante ma non volevo avere la scusante di dovermi adattare al campionato. Noi attaccanti siamo soltanto dei numeri, se non segni più rischi di perdere il treno. Quando scendo in campo mi ispiro a Kane, un attaccante completo capace non solo di far gol ma di recuperare palla e fare assist. I miei punti di forza sono il colpo di testa e la rovesciata ma devo migliorare nell’uno contro uno. Il gol a Venezia? E’ stato un gol davvero importante contro un avversario davvero forte dopo delle settimane da incubo. Io sono già stato risparmiato dal virus dopo averlo contratto a marzo, ma è stato un periodo surreale. Alvini? E’ un tecnico speciale. Ci fa vivere il calcio e lavorare bene».

BRESCIA – Sessione pomeridiana per i ragazzi di Mister Lopez in quel di Torbole Casaglia. I biancoazzurri hanno svolto un allenamento all’insegna della resistenza e del potenziamento. Infine una breve partitella a campo ridotto. Assenti, oltre ai Nazionali, Semprini, Ndoj e Fridjonsson. Personalizzato per Jagiello che prosegue il suo programma di recupero da un lieve affaticamento muscolare e punta alla convocazione contro il Venezia. Le Rondinelle si ritroveranno domattina ore 10 per una nuova seduta.

FROSINONE – Doppia seduta di allenamento alla ‘Città dello Sport’ per i giallazzurri che continuano a preparare la partita di venerdi contro il Cosenza. In mattinata lavoro di forza e esercitazioni tecniche in campo, nel pomeriggio riscaldamento, situazioni tattiche e partitella finale. Rientra in gruppo Capuano. Assenti sempre Kastanos e Carraro. Domani pomeriggio squadra di nuovo in campo a Ferentino.

LECCE – Buone notizie in casa Lecce per Eugenio Corini in vista della ripresa del campionato nel prossimo fine settimana. Come riporta sololecce.it, dopo aver accertato la negatività all’ultimo tampone, Adjapong ieri è tornato ad allenarsi in gruppo,.mentre è sulla via del recupero il difensore Dermaku, reduce dalla lesione di primo grado ai flessori della coscia destra rimediata in avvio di Cosenza-Lecce.

REGGINA – Si ferma ancora Gabriel Charpentier. Come comunica la Reggina, l’attaccante ha riportato un forte trauma contusivo al ginocchio sinistro. Dopo ulteriori approfondimenti strumentali, saranno resi noti i tempi di recupero.

MONZA – Come riporta il sito ufficiale della FIGC, due calciatori del Monza sono stati convocati in Under 21 per l’ultimo girone di qualificazione per gli Europei di categoria contro la Svezia. Il commissario tecnico Nicolato ha convocato il difensore Lorenzo Pirola e il centrocampista Andrea Colpani, chiamati in precedenza nell’Under 21 B.

VENEZIA – Parla mister Zanetti: «Siamo partiti bene, forse eravamo un po’ inattesi in queste posizioni di classifica, ma siamo consapevoli di non aver fatto ancora assolutamente nulla, però chi ben comincia, è a metà dell’opera e così anche i giocatori hanno capito che siamo sulla strada giusta. I risultati sono importanti in questo momento storico anche per gratificare il grande lavoro effettuato dal club in estate per rafforzare la squadra con giovani interessanti, ma tre elementi di peso come Taugourdeau, Mazzocchi e Forte. Una squadra deve avere un obiettivo preciso e realmente perseguibile, noi ci vogliamo salvare il prima possibile e sognare i playoff. Dobbiamo lavorare sempre per migliorarci in un campionato difficilissimo perché puoi perdere contro chiunque, ma è anche vero che giocando come stiamo facendo, possiamo battere chiunque».