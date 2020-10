Serie B LIVE: gli arbitri della 4ª giornata, un positivo nel Pisa e nell’Entella

Serie B, le ultime dai campi delle 20 squadre del campionato cadetto: notizie, infortuni, squalifiche e mercato

Le notizie più importanti dalla Serie B: notizie, infortuni, squalifiche e mercato.

PISA – «Il Pisa Sporting Club comunica che il calciatore Leonardo Loria, terminata la fase di ritiro con la Nazionale Under 21 si è sottoposto individualmente a tampone di controllo ed è risultato positivo al Covid-19. Il calciatore, che risulta essere asintomatico, non ha potuto quindi riaggregarsi al Gruppo Squadra nerazzurro ed è stato immediatamente sottoposto alle misure preventive prescritte dalle normative sanitarie in vigore. Stesso percorso individuale è stato seguito dai calciatori Marco Varnier e Marius Marin. Entrambi, risultati negativi a due tamponi di controllo, potranno riaggregarsi regolarmente al Gruppo Squadra nerazzurro».

ENTELLA – «La Virtus Entella comunica che un membro dello staff facente parte del gruppo squadra, nella giornata di oggi, è risultato positivo al COVID-19. La persona è asintomatica e sta bene. La società si è mossa immediatamente al fine di attuare tutte le procedure di contenimento nel pieno rispetto del protocollo sanitario».

Gli arbitri della 4ª giornata

Ascoli-Reggiana: Meraviglia

Chievo Verona-Brescia: Marini

Cittadella-Pordenone: Volpi

Empoli-Spal: Pasqua

Frosinone-Virtus Entella: Pezzuto

Pisa-Monza: Piccinini

Reggina-Cosenza: Ros

Venezia-Pescara: Maggioni

Vicenza-Salernitana: Illuzzi

Lecce-Cremonese: Paterna