Serie B LIVE: le parole del presidente Balata, un positivo nel Pisa

Serie B, le ultime dai campi delle 20 squadre del campionato cadetto: notizie, infortuni, squalifiche e mercato

Le parole del presidente Balata – Il presidente della Lega Serie B, Mauro Balata ha parlato dell’introduzione del VAR. Le sue parole.

VICENZA-CHIEVO – Il Vicenza ha chiesto il rinvio del match contro il Chievo in programma il 21 novembre. La nota del club: «Sono risultati negativi per la seconda volta consecutiva gli ultimi tamponi molecolari effettuati. Non vi sono dunque nuovi casi all’interno del gruppo squadra rispetto a quanti comunicati in precedenza. Oggi il gruppo squadra è stato sottoposto a nuovo tampone. rascorsi i 10 giorni di isolamento domiciliare si sono inoltre sottoposti a tampone Lamin Jallow e Loris Zonta. Jallow è risultato ancora positivo al Covid-19 e dovrà dunque ripetere il test tra 4 giorni, mentre Zonta completate le visite di idoneità potrà tornare ad allenarsi con il gruppo. Considerata l’attuale situazione che vede ancora indisponibili diversi giocatori, il club comunica di aver inoltrato richiesta alla Lega B per il rinvio della gara LR Vicenza-ChievoVerona, in programma sabato 21 novembre»

LECCE – Giallorossi in campo all’Acaya per una seduta d’allenamento mattutina. Assenti Felici, Bjorkengren, Rossettini, Bleve e Dubickas, quest’ultimo ancora impegnato con la Nazionale U-21 lituana. Hanno svolto un lavoro differenziato Zuta, Dermaku e Monterisi. Domani pomeriggio è in programma un allenamento all’Acaya Golf Resort & SPA.

ASCOLI – E’ ripresa oggi pomeriggio al Picchio Village la preparazione dei bianconeri in vista della sfida di domenica prossima con l’Entella. Il gruppo è stato impegnato inizialmente in una seduta video; successivamente si è trasferito sul campo per il riscaldamento tecnico, la potenza aerobica, i giochi di posizione e la classica partita finale. A dirigere l’allenamento è stato Mister Bertotto, tornato a disposizione dopo la positività al Covid-19, emersa nella settimana di preparazione alla partita col Pisa.

BRESCIA – Sessione mattutina a Torbole Casaglia dove i ragazzi di Mister Lopez si sono allenati in vista della sfida di sabato contro il Venezia. Assenti, oltre ai Nazionali, Semprini e Ndoj mentre Jagiello ha terminato il percorso personalizzato e da domani sarà regolarmente in Gruppo. Il polacco ha smaltito totalmente le noie muscolari accusate in questi giorni. Le Rondinelle si ritroveranno domattina ore 10 per una nuova seduta

PISA – Il Pisa Sporting Club comunica che a seguito del periodico controllo mediante tampone molecolare effettuato giovedì scorso è emersa la positività al Covid-19 del calciatore Lorenzo Masetti il quale, totalmente asintomatico, è stato subito isolato e sottoposto alle misure preventive prescritte.

REGGINA – Le parole di Denis: «Continuo a vivere il calcio con grande passione. La Reggina mi ha dato la possibilità di vincere un campionato, non è poca cosa. Tengo tanto alla città e alla squadra. Mi dispiace perché non meritiamo di avere solo sette punti. Se avessi segnato il rigore le cose sarebbero potute andare diversamente. Così come il palo con la Spal, in altri momenti la palla sarebbe andata dentro. Ora bisogna pedalare…».