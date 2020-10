Serie B LIVE: Monza Vicenza rinviata a data da destinarsi

Serie B, le ultime dai campi delle 20 squadre del campionato cadetto: notizie, infortuni, squalifiche e mercato

MONZA VICENZA – La Lega B comunica che la gara tra Monza e Vicenza, valevole per la 3a giornata della Serie BKT e in programma sabato 17 ottobre alle ore 14, è stata rinviata a data da destinarsi

PORDENONE – Le parole del capitano Mirko Stefani al sito ufficiale neroverde: «Questo prolungamento è un’ulteriore investitura da parte del club, che sono orgoglioso di rappresentare. Ringrazio per la fiducia il presidente Lovisa e la direzione tecnico-sportiva, oltre che lo staff. In questi anni ho vissuto tantissime emozioni con questa maglia: con la società, i tecnici e chiaramente i compagni. Sempre con un grande gruppo. Dopo tanti anni mi considero pordenonese d’adozione, sento l’affetto dei tifosi – che speriamo di ritrovare prestissimo – e il mio proposito è chiudere la carriera qui, in neroverde. Per me una seconda pelle. Mi alleno forte quotidianamente e mi metto a disposizione di compagni e staff con l’obiettivo di conquistare nuovi obiettivi, cercando di essere un riferimento per il gruppo e in particolare per i più giovani».

CITTADELLA – Le parole del portiere Elhan Kastrati al Corriere del Veneto: «L’accordo era già stato trovato da tempo, attendevamo l’esito del tampone per ufficializzare la trattativa. Dopo quello che è successo a Trapani per me è importante giocare in una società sana come il Cittadella, per me è una grande occasione. Non sono abituato a partire favorito per essere titolare, devo dare il massimo per poter giocare quante più partite possibili. La concorrenza potrebbe essere positiva per entrambi, sono molto contento di questo».