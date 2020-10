Serie B LIVE: altri tre positivi nel Monza, sospetto caso di positività nel Brescia

Serie B, le ultime dai campi delle 20 squadre del campionato cadetto: notizie, infortuni, squalifiche e mercato

MONZA – Altri tre positivi al Coronavirus. Il comunicato del club: «A.C. Monza informa che, dopo l’ultimo ciclo di tamponi eseguiti, sono stati riscontrati altri tre casi di positività al Covid-19 all’interno del gruppo squadra. I tre calciatori sono completamente asintomatici, e come da normative sanitarie in vigore, sono stati immediatamente posti in quarantena a domicilio. Per tutti gli altri componenti della squadra, che sono risultati negativi ai tamponi, gli allenamenti continueranno come previsto dal protocollo federale».

BRESCIA – Sospetto caso di Coronavirus. Il comunicato del club: «Brescia Calcio comunica che la seduta di allenamento di questa mattina è stata annullata a causa di un sospetto caso di positività. Il Club, nel rispetto di tutte le norme medico-sanitarie vigenti, sta effettuando i dovuti controlli. Non appena ci sarà la possibilità, i biancoazzurri riprenderanno la normale attività presso il Centro Sportivo di Torbole in vista del match di venerdì, ore 21, contro il Lecce».

PESCARA – Lo sfogo di Cacciatore dopo il mancato approdo in Abruzzo: «Mi trovo costretto a fare questo post, cosa che fino a qualche mese fa non avrei mai immaginato di dover fare, per evidenziare anche a coloro a cui non fosse chiaro il mio ottimo stato di salute fisica, testimoniato dalle mie presenze in campo fino alla fine del contratto e rafforzato anche dai miei continui e costanti allenamenti a pieno ritmo da luglio ad oggi».