Serie B LIVE: i risultati della 5ª giornata di campionato

Serie B, le ultime dai campi delle 20 squadre del campionato cadetto: notizie, infortuni, squalifiche e mercato

VIRTUS ENTELLA-VENEZIA – «Il Presidente della Lega Nazionale Professionisti B, constatato l’aggravarsi dell’emergenza sanitaria in corso; sentite le Società interessate; tenuto conto dell’art. 28.2 dello Statuto LNPB; dispone il rinvio della gara V. ENTELLA – VENEZIA, valida per la 5ª giornata di andata del Campionato Serie BKT 2020/2021, programmata per oggi sabato 24 ottobre 2020, e fissa il contestuale recupero a sabato 14 novembre p.v. alle ore 15.00».

Risultati della 5ª giornata di campionato

Empoli-Pisa 3-1 (pt 11′ Masucci, 39′ Moreo; st 75′,82′ La Mantia)

Monza-ChievoVerona 1-2 (pt 29′ rig. Boateng; st 49′ 64′ Dordevic)

Pordenone-Reggina 2-2 (pt 13′ Liotti; st 49′ Diaw, 69′ Ciurria, 90′ Folorunsho)

Reggiana-Cittadella – Rinviata a data da destinarsi

SPAL-Vicenza 3-2 (pt 22′ Dalmonte, 39′ Murgia; st 50′ Meggiorini, 60′ Valoti, 93′ Castro)

Salernitana-Ascoli 1-0 (st 89′ Anderson)

V. Entella-Venezia – Rinviata al 14 novembre

Pescara-Frosinone 0-2 (pt 6′ Ciano; st 50′ Novakovich)

Cosenza-Lecce – Domenica ore 15.00

Cremonese-Brescia – Domenica ore 21.00