Serie B, presa una decisione riguardo gli stipendi dei giocatori: le ultime

La Serie B ha preso una decisione riguardo gli stipendi dei calciatori in emergenza Coronavirus: ecco qual è la scelta della Lega

Si è svolta oggi, in videoconferenza, l’assemblea della Serie B. Durante la riunione è stata approvata all’unanimità una decisione relativa agli stipendi dei giocatori e alle richieste anticrisi da presentare alla Figc. In merito agli stipendi, è stato deciso che in caso di stop definitivo della stagione si procederà con la mancata corresponsione della retribuzione annua lorda omnicomprensiva corrispondente al periodo di inattività.

Nel caso di ripresa del campionato si valuterà l’impatto economico negativo per determinare le riduzioni.