Serie C LIVE: le ultime notizie sui gironi A, B, C

Gli aggiornamenti sui tre gironi della Serie C: Girone A, Girone B e Girone C. Classifiche, risultati, notizie, infortuni, squalifiche e mercato.

Serie C girone A

Il Como 1907 comunica di aver firmato questa mattina al Comune di Como la concessione per l’utilizzo dello stadio Sinigaglia per una durata di 12 anni. «Siamo contenti e soddisfatti, non è stato un percorso semplice ma era importante ottenere questo risultato. Si tratta di un primo ma significativo passo all’interno dello sviluppo del nostro Club» ha dichiarato in una nota ufficiale il CEO del Club Michael Gandler

Serie C girone B

Gubbio-Arezzo 1-1 (st 50′ De Silvestro, 86′ Sane)

Perugia-Cesena 1-2 (pt 19′ Murano, 20′ Caturano; st 65′ Murano aut.)

Ravenna-Vis Pesaro 2-1 (pt 38′ Papa; st 70′ Gennari, 89′ Marozzi)

Serie C girone C

In attesa di iniziare il campionato, il Bisceglie rende noto che tutti i tesserati sottoposti agli esami ed ai tamponi anti Covid-19 sono risultati negativi agli stessi. I nerazzurri, intanto, continuano la loro marcia di avvicinamento alla Serie C, con il debutto in programma il 14 ottobre contro l’altro club riammesso in extremis nel Girone C, ovvero il Foggia.