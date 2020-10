Serie C LIVE: le ultime notizie sui gironi A, B, C

Serie C, le ultime dai tre gironi che compongono la Lega Pro: classifiche, risultati, notizie, infortuni, squalifiche e mercato

Gli aggiornamenti sui tre gironi della Serie C: Girone A, Girone B e Girone C. Classifiche, risultati, notizie, infortuni, squalifiche e mercato.

Serie C girone A

Bisognerà attendere la mattinata di domani per capire se il match tra Piacenza e Livorno, in programma alle 17:15, si disputerà regolarmente dopo la positività al Covid-19 riscontrata nelle scorse ore in quattro tesserati biancorossi. Secondo quanto riportato da sportpiacenza.it, il gruppo squadra, esclusi i quattro già in isolamento, si sottoporrà a un ulteriore test. Se non dovessero risultare ulteriori positivi, la gara si svolgerà come da programma.

Serie C girone B

Il “Benelli” resta chiuso. La gara tra Ravenna e Vis Pesaro, in programma domani, si giocherà a porte chiuse. Di seguito la nota del club giallorosso:

Il Ravenna FC comunica con rammarico, che la Regione Emilia Romagna non ha emanato l’ordinanza che permetta la disputa della partita di domani, Ravenna FC – Vis Pesaro con la presenza di pubblico sugli spalti. Una scelta senza dubbio determinata dall’andamento epidemiologico degli ultimi giorni che ha indotto la Regione stessa ad attendere le disposizioni governative previste per la stessa giornata della gara. Prendendo atto di questo, la società è obbligata ad attenersi a quanto disposto dal vigente DPCM del 7 settembre u.s. e pertanto la gara sarà disputata a porte chiuse.

Serie C girone C

Il Giudice Sportivo Not. Pasquale Marino,

in riferimento e ad integrazione della delibera pubblicata con C.U. n. 21 DIV del 5 ottobre 2020, delibera ulteriormente, a norma dell’art 53 comma 3 delle NOIF, che le gare Trapani – Casertana del 27/09/2020 e Catanzaro -Trapani del 4/10/2020 non disputate per mancata presentazione della società Trapani, non abbiano valore per la classifica del Campionato in corso e pertanto, la stessa, viene aggiornata senza tenere conto dei risultati delle predette gare”.

Di seguito la nuova classifica del Girone C:

Teramo 4

Bari 4

Ternana 4

Juve Stabia 3

Monopoli 3

Potenza 3*

Avellino 3*

Turris 3*

Vibonese 3

Viterbese 1

Paganese 1

Casertana 0*

Catania 0***

Bisceglie 0**

Foggia 0**

Catanzaro 0

Cavese 0*

Virtus Francavilla 0

Palermo 0*

* una gara in meno

** due gare in meno

*** quattro punti di penalizzazione