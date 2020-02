Setien: «Barçagate? Crediamo al Presidente» – VIDEO

Quique Setien ha parlato in conferenza stampa dello scandalo che ha travolto il Barcellona negli ultimi giorni

Il tecnico del Barcellona, Quique Setien, ha parlato in conferenza stampa dello scandalo che ha travolto i blaugrana in questi ultimi giorni. Le sue parole.

«Ovviamente crediamo a tutto quello che ha detto il Presidente. Ci ha detto quello che ha già detto pubblicamente. Non penso più a questa cosa e non ne parlo più con i capitani. Questa questione non ci aiuta nel nostro lavoro, il calcio».