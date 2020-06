Setien: «Che ritorno per Suarez e Braithwaite!» – VIDEO

Quique Setien ha analizzato in conferenza stampa la vittoria per 4-0 del suo Barcellona contro il Mallorca

«Sono soddisfatto del risultato e di rivedere Suarez in campo, la qualità che ha mostrato nella prima mezz’ora è stata elevata. Ha avuto quattro, cinque azioni di alto livello. Per noi è un giocatore importante e il suo ritorno ci darà tanto. È un giorno importante anche per Martin Braithwaite, ritornando dopo questa pausa non è facile. Ha giocato in una posizione non ideale ma ha giocato un’ottima partita».