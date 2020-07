Setti, presidente del Verona ha parlato del futuro di uno dei suoi giocatori più rappresentativi, dopo il rinnovo di Juric

Setti, presidente del Verona ha parlato a radio Deejay del futuro di uno dei suoi giocatori più rappresentativi, dopo il rinnovo di Juric fino al 2023.

LAZIO O INTER- «Lazio o Inter? Non lo so, vediamo: sarà una bella lotta. Abbiamo certe richieste, per noi l’importante è che siano contenti il giocatore e la società. E’ una cosa che si deciderà nei prossimi 10-15 giorni».