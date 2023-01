Shakhtar, il presidente: «Amichevole con il Chelsea nel Donbass»

Le parole di Rinat Akhmetov, presidente dello Shakhtar Donetsk, dopo il trasferimento di Mudryk al Chelsea

Rinat Akhmetov, presidente dello Shakhtar Donetsk, ha commentato con una nota ufficiale il trasferimento di Mychajlo Mudryk al Chelsea.

PAROLE – «Prima di tutto, voglio ringraziare l’intero mondo civile per aver aiutato l’Ucraina. Grazie all’esercito ucraino, al popolo ucraino e all’enorme sostegno arrivato dall’intero mondo civile oggi possiamo parlare del calcio nel nostro paese. Solo insieme sconfiggeremo il male che è arrivato a casa nostra. Oggi vivo sentimenti contrastanti: da un lato sono felice e orgoglioso per Mykhailo, ragazzo che ha dimostrato come l’impossibile possa diventare possibile con il talento e il duro lavoro, sono sicuro che tutta l’Europa applaudirà il bellissimo e brillante modo di giocare di Mykhailo. Dall’altro non ho mai nascosto che sogno di vincere trofei in Europa, e questo significa avere giocatori come Mudryk nel nostro campionato. Sfortunatamente ora non è possibile perché c’è uan guerra vile e ingiusta condotta contro di noi dalla Federazione Russa in Ucraina, ma sono covinto che vinceremo. Giocheremo un’amichevole con il Chelsea alla Donbass Arena di Donetsk in Ucraina. Dobbiamo avvicinarci a quel giorno».