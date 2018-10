La Real Sociedad ha rivelato su Twitter che il centrocampista Luca Sangalli è stato ricoverato in ospedale per un lieve ictus.

Annuncio shock su Twitter della Real Sociedad. Il club di San Sebastian, sul suo profilo, ha infatti spiegato il vero motivo per il quale il centrocampista Luca Sangalli è stato escluso dai convocati per la sfida di Copa del Rey contro il Celta Vigo: si pensava inizialmente a una semplice influenza, invece il giocatore ha avuto un lieve ictus nella giornata di mercoledì e per questo è stato ricoverato in ospedale.

«Luca Sangalli – scrive il club basco nel suo bollettino medico ufficiale – ha avuto questa mattina un ictus di carattere lieve. Attualmente è ricoverato presso l’Unità Ictus dell’Ospedale Universitario di Donostia, in attesa di sviluppi e di completare gli esami». Subito dopo la diffusione del report medico, avvenuta con il consenso del calciatore, è partito sulla pagina Twitter del club biancoblu l’hashtag «Animo Luca» («Coraggio Luca») che è stato fatto proprio subito da tanti tifosi e semplici appassionati di calcio che hanno voluto far sentire la propria vicinanza al giovane ventitreenne.



Le prestazioni del centrocampista con la Real Sociedad sono state molto convincenti in questo avvio di stagione, e con 6 presenze e un goal Sangalli, alla sua prima esperienza con la Prima squadra, è stato una delle note liete per la società biancoblu, mettendosi in evidenza soprattutto nel derby basco con l’Athletic Bilbao, nel quale ha messo a segno un gol e fornito un assist per i compagni. Il giocatore sarebbe partito probabilmente titolare anche nella gara di andata dei sedicesimi di finale di Copa del Rey con il Celta. Invece improvvisa è arrivata la triste notizia del suo problema di salute. L’augurio di tutto il mondo del calcio è che possa riprendersi presto e tornare il prima possibile ad allenarsi con i suoi compagni di squadra.

