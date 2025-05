Siani: «Biglietto pronto per Napoli-Cagliari, faremo un altro film sullo scudetto! La differenza quest’anno è stata una»

Le parole di Alessandro Siani, noto attore e grande tifoso del Napoli, sul possibile scudetto degli azzurri contro il Cagliari

L’attesa per la partita che potrebbe consegnare al Napoli il suo secondo Scudetto negli ultimi tre anni (il quarto della sua storia) si fa sempre più spasmodica in città. La Gazzetta dello Sport, nell’edizione del 20 maggio 2025, ha raccolto le emozioni e le scaramanzie di un tifoso d’eccezione, l’attore, regista e comico Alessandro Siani, per capire come sta vivendo queste ore che precedono la sfida casalinga contro il Cagliari.

PAURA, OTTIMISMO O SCARAMANZIA? – «Avevo un amico alle Medie che, durante le gare del Napoli se ne stava fermo, non si muoveva dalla posizione assunta al primo gol. Rimaneva immobile per tutto il resto della partita, fino a quando non segnavamo di nuovo. La sua scoliosi è valsa due scudetti!».

DOMENICA SERA ERA A PARMA, ORA LE TOCCA ESSERE VENERDÌ AL MARADONA. IL BIGLIETTO CE L’HA? – «A Parma…? Io veramente mi sono sentito sulle montagne russe. Ad un certo punto non si è capito più nulla. Il cuore andava a velocità doppia. L’Inter ha segnato, la Lazio ha pareggiato, l’Inter ha segnato di nuovo, la Lazio ha pareggiato, no ci sta il Var, no qua ci sta il rigore, no hanno tolto il rigore. Quando è finita, il Pronto Soccorso era sold out!!! Per venerdì, con il biglietto, serve la prenotazione al Cardarelli».

SCELGA UN UOMO TESTIMONIAL DEL NAPOLI DI QUEST’ANNO. – «Quando la società acquista un calciatore, noi tifosi lo adottiamo e lo facciamo diventare un figlio, un nipote, uno di famiglia. Solo quí ti può venire l’idea di chiamare un giocatore McFratm, personaggio simbolo per forza. Ma devo dire che De Laurentiis è stato bravissimo a ripartire da un allenatore particolare, il Conte di Montecristo, uno che l’affascina di più?».

LO SCUDETTO? – «È una magnifica botta di vita per noi dei supereroi: vincere è sempre difficile, se succede, stavolta ci possiamo fare un altro film: “I fantastici 4”. Ho ammirato il gioco di Sarri, lo spettacolo di Spalletti. La grinta di Conte ha fatto la differenza».