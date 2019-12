Siligardi: «Gol liberatorio. Spero di tornare in lista» – VIDEO

Siligardi sorride dopo il gol ritrovato: l’attaccante spera di tornare a giocarsi le proprie chances con il Parma – VIDEO

(Dal nostro inviato allo Stadio Tardini di Parma, Antonio Parrotto) – Luca Siligardi, autore del gol che ha aperto le marcature nel corso di Parma-Frosinone, può dirsi soddisfatto del passaggio del turno in Coppa Italia.

«Il gol è stato liberatorio, spero di tornare in lista», ammette la punta classe 1988 in zona mista. Il giocatore desidera altre chance dopo aver perso il posto in cima alle gerarchie dell’attacco.l