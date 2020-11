Silvestri: «Ibrahimovic? Ecco cosa ho detto per fargli sbagliare il rigore»

Marco Silvestri, portiere del Verona, ha parlato ai microfoni di Sky Sport tornando sul rigore parato a Ibrahimovic. Le sue dichiarazioni

RIGORE DI IBRA – «Gli ho detto due volte “Tanto l’ultimo l’hai sbagliato” per cercare di non farmelo tirare dove lo aveva sbagliato, perchè secondo me se lo avesse tirato lì avrebbe fatto gol. Paura di dirglielo? Non mi ha mai guardato negli occhi, ci ho pensato un attimo se dirglielo o no e poi mi sono detto che tanto non avevo nulla da perdere. Mi è venuto istintivo, sul momento, l’ho visto molto concentrato e volevo distrarlo. Se lo tirava alto alla mia sinistra non l’avrei mai parato».

CLEAN SHEET – «20 partite senza prendere gol? Non la conoscevo perfettamente. Secondo me è importantissimo la squadra per il clean sheet. A lungo andare è la squadra a fare la differenza. Meno occasioni hanno gli avversari più facile è non prendere gol, poi ovviamente dipende che tipo di occasioni hanno gli avversari».