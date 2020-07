Simeone: «Inizi difficili? È una fase di transizione» – VIDEO

Diego Simeone ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida dell’Atletico Madrid contro il Mallorca

«La stagione è lunga e siamo in un periodo di transizione. Lo abbiamo detto 5 mesi fa e per qualcuno la parola transizione è stata una sorpresa. Questo non significa che gli obiettivi del club non siano sempre gli stessi. Bisogna accettare la realtà delle cose».