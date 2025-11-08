Siracusa Casarano, che stangata! 20 ultras denunciati e colpiti da Daspo dopo gli scontri! La ricostruzione

Siracusa Casarano, la Questura di Siracusa intensifica la lotta contro il tifo violento dopo i disordini pre-partita del match di Serie C: maxi stangata per 20 ultras

La Questura di Siracusa ha intrapreso un’azione decisa contro il tifo violento, dopo i disordini scoppiati il 25 ottobre prima della partita Siracusa Casarano. In seguito agli arresti immediati di tre ultras, altre venti persone sono state identificate e denunciate, con l’emissione di DASPO sportivi (divieto di accesso agli impianti sportivi) da parte del Questore.

Poco prima dell’inizio del match, un gruppo organizzato di tifosi siracusani si era radunato in piazza Cuella, manifestando il proprio disappunto per i risultati della squadra. Il raduno si è trasformato in una protesta violenta, con i tifosi che hanno rifiutato l’ingresso allo stadio “De Simone”, e subito dopo hanno iniziato a lanciare fumogeni, bombe carta, bottiglie e pietre, creando una situazione di pericolo per i passanti e le forze dell’ordine presenti.

L’analisi dei filmati da parte della Digos e della Polizia Scientifica ha permesso di identificare i responsabili e procedere con le denunce. Gli accusati sono stati incriminati per lancio di materiale pericoloso, accensione di petardi illegali e in alcuni casi anche per violazione di precedenti DASPO.

I provvedimenti presi, che sono già in fase di notifica, includono il divieto di accesso a qualsiasi impianto sportivo per diversi anni, segnando una risposta ferma contro comportamenti violenti e pericolosi legati al tifo.

