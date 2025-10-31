Siviglia, addio a sorpresa nella dirigenza andalusa: risolto il contratto del direttore generale José Gonzalez-Dans! Arrivato l’annuncio

Siviglia, addio a sorpresa nella dirigenza andalusa: nella serata di ieri l’annuncio della risoluzione del contratto del direttore generale José Gonzalez-Dans!

Il Siviglia ha comunicato nella serata di ieri la cessazione dell’incarico di José González-Dans come direttore generale del club. Il dirigente galiziano, arrivato appena un anno fa per sostituire José María Cruz, lascia la società andalusa dopo una stagione di collaborazione. La decisione, come confermato da più fonti, rientra in un più ampio piano di ristrutturazione interna dell’organigramma societario voluto dal consiglio di amministrazione.

Un dirigente di grande esperienza

González-Dans, 53 anni, vanta una lunga carriera nella gestione sportiva e amministrativa. Prima di approdare al Siviglia, ha ricoperto la stessa funzione al Deportivo La Coruña tra il 2014 e il 2020, contribuendo alla stabilizzazione economica del club galiziano durante anni complessi. La sua ultima apparizione pubblica con il Siviglia risaliva alla cerimonia per il 50º anniversario della copertura dello stadio Ramón Sánchez-Pizjuán, dove aveva partecipato come rappresentante del club, pur senza intervenire nella conferenza stampa guidata dal presidente onorario Joaquín Caparrós.

Secondo le informazioni riportate dalla stampa spagnola, la risoluzione del contratto è consensuale, ma ha comunque sorpreso diversi ambienti vicini alla società. González-Dans era infatti considerato una figura equilibrata e ben inserita nel progetto gestionale del club, grazie anche alla sua competenza finanziaria e alla conoscenza delle dinamiche del calcio professionistico iberico.

Il comunicato ufficiale del club

Nel comunicato pubblicato sul proprio sito, il Siviglia ha sottolineato la carriera del dirigente, ricordando i suoi oltre 27 anni di esperienza in ruoli di direzione, gestione e finanza, sia nel settore privato che sportivo. Durante la sua carriera, González-Dans è stato anche membro della Commissione Delegata de LaLiga e consigliere della Sociedad Española del Fútbol Profesional SAU.

«Il Siviglia FC desidera ringraziare José González-Dans per la sua dedizione e il suo impegno nel corso dell’ultimo anno e gli augura il meglio per il futuro», si legge nella nota ufficiale diffusa dal club andaluso.

Con questa decisione, il Siviglia apre una nuova fase gestionale, con la dirigenza ora chiamata a individuare il profilo giusto per raccogliere l’eredità di González-Dans e guidare il club verso un percorso di rinnovamento strutturale e strategico.

