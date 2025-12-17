Sky Sport, la Casa dello Sport si veste di Natale: un palinsesto da cinema! Tanto, tantissimo calcio ma non solo... C'è anche un documentare su Del Piero!

Sky Sport, un Natale pieno di calcio e sport! Un palinsesto da cinema! Tantissime le produzioni originali e c’è anche Del Piero con…

(Inviato a Milano) – La Casa dello Sport si prepara alle feste con un palinsesto che promette emozioni e spettacolo. Nel periodo più magico dell’anno, Sky Sport offrirà un racconto ancora più ricco e appassionante, con 350 ore di grandi eventi live e dieci nuove produzioni originali pensate appositamente per il Natale. Sarà come vivere un film su Sky e NOW, grazie alla cura editoriale che accompagna ogni appuntamento e alla passione dedicata agli sportivi di ogni disciplina.

Il viaggio parte il 19 dicembre con “Federico Buffa Talks – Storie di Natale”, per poi proseguire il 24 con il gran finale di “Tennis Heroes” firmato Panatta-Bertolucci. Il giorno di Natale sarà Paolo Di Canio a condurre gli spettatori nel cuore della Premier League con il suo speciale dedicato al derby londinese Chelsea-Arsenal. A Santo Stefano, spazio a “Sinner, il Maestro”, per rivivere il trionfo di Jannik alle ATP Finals di Torino. L’inizio del nuovo anno sarà invece dedicato alla neve con “3Tre, il numero magico dello sci”, mentre il 6 gennaio arriverà “1996, l’anno di Del Piero”, un omaggio al campione bianconero a trent’anni dalla nascita del mito.

Non mancheranno altri grandi racconti: Giorgio Porrà tornerà con “L’Uomo della domenica” dedicato a Gennaro Gattuso, mentre Jure Pavlović porterà sullo schermo “The Lost Dream Team”, la storia della nazionale jugoslava campione d’Europa nel 1991. Il 16 gennaio, Stefano Borghi firmerà un nuovo episodio di “90/10” dedicato a Ronaldo il Fenomeno.

Accanto alle produzioni originali, il calcio sarà protagonista assoluto con oltre 170 partite live tra Serie A, Serie C, Premier League, Bundesliga e Ligue 1. Juventus-Roma aprirà il grande spettacolo il 20 dicembre, mentre tra il 26 dicembre e l’8 gennaio la Premier offrirà quattro turni intensi con 40 gare in diretta. A fine gennaio sarà tempo di coppe europee: Champions, Europa e Conference League, con Fiorentina già impegnata domani contro il Losanne per l’accesso agli ottavi. L’accordo Sky-UEFA garantirà inoltre la trasmissione esclusiva delle competizioni continentali fino al 2031.

Il calcio femminile avrà la sua ribalta con la finale di Supercoppa Italiana tra Juventus e Roma l’11 gennaio e i quarti di Coppa Italia Women a fine mese. Ma la Casa dello Sport sarà anche Casa del Basket: oltre 50 match tra Eurolega, Eurocup, Serie A LBA e NBA, compreso l’attesissimo Xmas Day del 25 dicembre. A completare il quadro, tennis con le Next Gen ATP Finals di Jeddah, motori con la Dakar 2026, rugby, golf e volley.

Infine, con il nuovo anno tornerà un appuntamento ormai cult: “Calciomercato – L’Originale”. Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Fayna racconteranno il mercato invernale con il loro stile inconfondibile, accompagnati da una nuova colonna sonora: “Mi perdo la partita – L’individualista”.

Un Natale che si annuncia indimenticabile, con Sky Sport pronto a trasformare ogni giorno in un grande evento.

Il Natale di Sky Sport non si ferma al grande palinsesto televisivo: tutti gli eventi delle feste saranno raccontati in modo capillare anche su Sky Sport 24, sul sito SkySport.it e nello spazio editoriale di approfondimento Sky Sport Insider.

Gli abbonati potranno contare ogni giorno sulla newsletter pomeridiana Spoiler, che accompagnerà il pubblico con notizie e curiosità. Sono inoltre previste due uscite speciali del nuovo Magazine di Sky Insider: il 26 dicembre, con il meglio del 2025, e il primo numero del 2026, in arrivo il 9 gennaio.

Dal 5 gennaio riparte anche uno degli appuntamenti più seguiti dagli appassionati di calcio: “Buongiorno Calciomercato”, il podcast mattutino di Gianluca Di Marzio dedicato alle trattative del mercato invernale.

La copertura sarà arricchita da aggiornamenti costanti sui canali social ufficiali di Sky Sport: Instagram, Facebook, X, YouTube, TikTok e WhatsApp, per vivere ogni istante delle feste sportive con contenuti sempre aggiornati e coinvolgenti.

