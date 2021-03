Slovaccia, la speranza del ct Tarkovic: «Skriniar convocato? Ne sapremo di più lunedì»

Stefan Tarkovic, ct della Slovacchia, ha parlato ai canali ufficiali della Nazionale della convocazione di Milan Skrinair

L’Ats Milano ha vietato ai giocatori dell’Inter di rispondere alla chiamata delle proprie Nazionali. Il ct della Slovacchia, Stefan Tarkovic, conserva una piccola speranza di poter contare su Milan Skriniar.

PER TUTTE LE NOTIZIE SUI NERAZZURRI SEGUITECI SU INTERNEWS24

«Abbiamo ricevuto una dichiarazione ufficiale da parte dell’Inter in cui si afferma che le istituzioni statali non consentono al club di giocare il prossimo incontro di Serie A con il Sassuolo. Fino a lunedì 22 marzo, tutti i giocatori devono rimanere a casa in quarantena obbligatoria ed i convocati per le Nazionali non possono essere autorizzati a partire. Entro lunedì i giocatori saranno nuovamente testati, e coloro che riceveranno quattro tamponi negativi potranno recarsi al centro d’allenamento. Ciò significa che questa situazione vale anche per Milan Skriniar: allora sapremo quale sarà lo sviluppo di questa situazione».