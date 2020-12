Ole Gunnar Solskjaer ha parlato dopo la partita contro il PSG

Ole Gunnar Solskjaer, allenatore del Manchester United, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta per 3-1 contro il PSG.

«Andremo a Lipsia per passare il turno. Non ci aspettavamo nulla di diverso. Sapevamo che l’ultima sfida sarebbe stata decisiva. Avremmo potuto far meglio, questo però è stato un gruppo duro. Sapevamo si sarebbe deciso tutto all’ultima partita. Non vediamo l’ora».