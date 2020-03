Solskjaer punge Mou: «Gli infortuni? Io non ne parlo» – VIDEO

In conferenza stampa Ole Gunnar Solskjaer, prima della sospensione della Premier League, ha voluto pungere Mourinho – VIDEO

La Premier League ha deciso di sospendere il campionato questa mattina visto il sempre più crescente numero di contagiati da Coronavirus in Inghilterra. Prima di questa decisione, Ole Gunnar Solskjaer aveva parlato in conferenza stampa, pungendo Mourinho.

«Mou ha detto che il Tottenham ha più infortunati di noi? Non amo parlare di altre squadre e di allenatori di altre squadre. Io oggi non parlo degli infortunati, preferisco concentrarmi sui giocatori in forma».