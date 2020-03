Mourinho: «Eliminato? Senza cinque titolari…» – VIDEO

Josè Mourinho non nasconde la delusione dopo il ko contro il Lipsia e la conseguente eliminazione dalla Champions League

Josè Mourinho non ha nascosto la delusione in conferenza stampa dopo il 3-0 incassato dal suo Tottenham contro il Lipsia e la conseguente eliminazione dalla Champions League. Le parole dello Special One.

«Pensi che senza Werner, Schick, Sabitzer il Lipsia avrebbe vinto come ha fatto? Vuoi fare lo stesso esercizio mentale con il Liverpool senza Firmino, Salah e Manè o il Barcellona senza Messi, Suarez e Griezmann? Credo che ogni squadra del mondo soffrirebbe senza cinque o sei titolari. È semplice».