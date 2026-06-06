Interesse concreto del Como per Cambiaso: valutazione bianconera troppo alta dopo il primo approccio

Como, sondaggio per Andrea Cambiaso: la Juventus però non apre senza un’offerta all’altezza della sua richiesta. Le ultimissime

Il Como ha effettuato un sondaggio concreto per Andrea Cambiaso, esterno della Juventus reduce da una stagione in chiaroscuro. Lo riferisce Di Marzio

Tra le squadre italiane che hanno manifestato interesse, la formazione di Cesc Fàbregas è quella che si è mossa con maggiore decisione, valutando il profilo del laterale come ideale per alzare il livello tecnico in vista della prossima Champions League.

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Dopo un primo contatto tra le parti, però, il Como ha ritenuto troppo elevata la valutazione fissata dalla Juventus, frenando l’avanzamento della trattativa. Il club bianconero, infatti, considera Cambiaso un asset importante e non intende cederlo senza un’offerta adeguata.

Il terzino ha chiuso la Serie A 2025/26 con 3 gol e 4 assist in 36 presenze, numeri che confermano la sua continuità di impiego ma non hanno evitato una stagione complessivamente deludente per la Juventus, rimasta fuori dalla Champions League.

Un fallimento pesante, che ha inciso sulla valutazione finale dell’annata bianconera e potrebbe spingere la società a fare scelte drastiche sul mercato.

Il Como, al contrario, ha saputo sfruttare il passo falso della squadra di Spalletti, centrando una storica qualificazione alla Champions League.

Un traguardo che ha cambiato le prospettive del club e che ora spinge la dirigenza lariana a valutare profili di livello superiore per affrontare al meglio la prossima stagione europea.