Maignan, futuro incerto: la Juventus torna a informarsi e il Milan non è più una certezza

Maignan resta nel mirino della Juventus: nuovo sondaggio bianconero e futuro al Milan tutt’altro che scontato

Il calciomercato estivo non è ancora ufficialmente iniziato, ma le prime manovre stanno già entrando nel vivo. In casa Milan si attende ancora la definizione dei tre tasselli fondamentali per impostare il nuovo corso: allenatore, direttore sportivo e direttore tecnico.

Solo dopo queste nomine la società potrà dare reale continuità alle trattative in entrata e in uscita.

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Sul fronte delle possibili cessioni, la notizia del giorno riguarda Mike Maignan. Il portiere francese è finito nuovamente nel mirino della Juventus, in quello che viene descritto come un vero e proprio ritorno di fiamma.

I bianconeri, infatti, stanno valutando un nuovo numero uno: la fiducia nei confronti di Michele Di Gregorio non è totale e la dirigenza sta esplorando alternative di alto profilo.

Maignan, da parte sua, ha rinnovato con il Milan fino al 30 giugno 2031, ma quel rinnovo era arrivato nel pieno dell’era Tare‑Allegri. Con il cambio totale dei vertici tecnici e dirigenziali, anche il futuro del capitano rossonero non è più così scontato.

Le dinamiche interne sono cambiate e il portiere potrebbe ritrovarsi al centro di valutazioni diverse rispetto a pochi mesi fa.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, al momento quello della Juventus è soltanto un sondaggio esplorativo, senza passi concreti né trattative avviate. Ma il semplice interesse dei bianconeri basta per accendere un nuovo scenario di mercato attorno a uno dei portieri più forti d’Europa.