Juventus, archiviazione definitiva per l’inchiesta sul bilancio 2022: il comunicato del club svela tutti i dettagli

Juventus, è stata archiviata definitivamente l’inchiesta sul bilancio 2022: il comunicato ufficiale del club bianconero

La Juventus chiude formalmente e con esito positivo un importante capitolo giudiziario legato alle precedenti gestioni amministrative. Nelle ultime ore, il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Roma ha ufficialmente disposto la chiusura del fascicolo inerente all’esercizio finanziario terminato il 30 giugno 2022. A renderlo noto è stata la stessa società bianconera mediante una nota istituzionale. Questo verdetto cancella in via definitiva una questione legale molto delicata, permettendo al club di mettersi alle spalle le ultime pendenze extra-campo.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Le origini del fascicolo e il legame con l’inchiesta “Prisma”

Le radici di questo procedimento risalgono alla fine del 2023, precisamente al 6 dicembre, quando dagli uffici della Continassa venne segnalata un’acquisizione di documenti contabili da parte degli inquirenti. Il procedimento in questione rappresentava uno specifico filone distaccato della ben più celebre inchiesta “Prisma”. Partita inizialmente sotto la giurisdizione della Procura di Torino, l’indagine era stata in seguito spostata nella Capitale per una questione strettamente legata alla competenza territoriale.

Al centro dell’attenzione investigativa capitolina vi erano le rinomate pratiche di “operazioni incrociate” volte a generare plusvalenze e le tanto discusse “manovre stipendi”. Si tratta di tematiche finanziarie già profondamente sviscerate e analizzate in precedenza dai vertici della Consob e dai tribunali della giustizia sportiva federale.

La posizione della Vecchia Signora sempre tutelata

Un aspetto cruciale, ribadito con forza dall’attuale dirigenza per tutelare l’immagine del brand e rassicurare sia gli azionisti che la tifoseria, riguarda il reale coinvolgimento dell’azienda. Durante l’intero percorso investigativo, la Juventus come entità giuridica non è mai risultata sotto indagine all’interno di questa specifica parentesi romana, in quanto le attenzioni dei magistrati erano rivolte unicamente ad alcuni ex esponenti aziendali. Lo spostamento degli atti a Roma ha mantenuto assolutamente inalterata questa posizione di totale estraneità del club a livello penale.

L’atto finale e la nuova programmazione

La strada verso il proscioglimento definitivo era già delineata in modo piuttosto netto dallo scorso autunno. Come dettagliatamente illustrato nel rendiconto semestrale redatto dal club piemontese, già in data 9 ottobre 2025 i Pubblici Ministeri romani avevano depositato una richiesta di non luogo a procedere, valutando l’assenza di elementi idonei per portare avanti l’accusa. L’odierna firma apposta dal GIP capitolino non fa altro che convalidare formalmente quell’istanza, sigillando per sempre la pratica relativa ai conti di quell’annata. L’intero management della Vecchia Signora ottiene così la massima serenità per potersi concentrare in via esclusiva sulle strategie di crescita sportiva ed economica previste per il prossimo futuro.