Marotta: «Se vincessimo la Champions potrei andare in pensione. Marotta League? Sui social pieno di leoni da tastiera…»

Marotta svela: «Se vincessimo la Champions potrei anche andare in pensione. Marotta League? Sui social pieno di leoni da tastiera…»

Beppe Marotta ha concesso una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport, affrontando temi centrali del presente e del futuro nerazzurro. Queste le parole del Presidente dell’Inter:

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VOLEVA FARE IL GIORNALISTA? «No, io volevo fare il dirigente di calcio. Mi piaceva semmai fare il telecronista, anzi il radiocronista. Adoravo ‘Tutto il calcio minuto per minuto’ e ancora adesso faccio le imitazioni di Sandro Ciotti, che si inserisce con i suoi ‘Scusa Ameri’. Ecco avrei fatto con piacere il radiocronista».

ESPERIENZA CHE PORTA NEL CUORE «Tutte, per motivi diversi. Ma se devo proprio scegliere ne dico una: la promozione in A con il Venezia, quando attraversammo la laguna da vincenti sul Bucintoro, l’imbarcazione dei Dogi».

GIOCATORE CON PIU’ TALENTO? «Alvaro Recoba. Gli ho visto fare, anche in allenamento, giocate che noi umani non riusciamo nemmeno a immaginare. Uno dei rari casi di singolo che vale la squadra, ma anche la prova provata che il talento puro non basta a fare un campionissimo».

ADDIO ALLA JUVE PER CR7 – «Non ero d’accordo, ma non è stato per quello. Diciamo che quando la proprietà fa un passo avanti, il manager deve fare un passo indietro… Della Juventus ricordo tanti momenti belli e con Andrea Agnelli sono rimasto in buoni rapporti».

COSA RISPONDE A CHI DICE MAROTTA LEAGUE «Grazie per questa domanda. Penso che sui social abbondino quei leoni della tastiera che non sanno nulla delle persone di cui parlano e del percorso che queste persone hanno fatto. Si fa in fretta a giudicare senza conoscere. Così si mette solo fango nel ventilatore. C’è troppa gente che non sa accettare la sconfitta, vittima della cultura del sospetto e dell’invidia».

IL SOGNO «Sarebbe fin troppo facile dire la Champions. Certo che voglio vincerla con l’Inter. Le mie squadre hanno giocato 4 finali e le hanno perse… Ma c’è qualcosa di più. Voglio dare finalmente il via alla fase tre della mia vita quella del “serve”, inteso come restituire».

SULLE PAROLE DI MOU «È un suo pensiero. Io credo che i ragazzi che hanno vinto Scudetto e Coppa Italia siano grandi atleti e siano tutti campioni. Per me non è giusto come non è giusto confrontare atleti di epoche diverse come Maradona e Pelé. Il calcio è cambiato, continuerà a cambiare».

POTREI ANCHE ANDARE IN PENSIONE «Ero a San Siro quando l’Inter, nel 1965, vinse la seconda Coppa dei Campioni contro il Benfica, con il gol di Jair. Ecco, se vincessimo la Champions potrei anche andare in pensione…».

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