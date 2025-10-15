Sommer Inter, ultima stagione con i nerazzurri? Le ultimissime sul futuro del portiere svizzero

Sommer Inter, aria di addio in casa nerazzurra? Tutti i possibili scenari sul futuro del portiere svizzero

Il destino di Yann Sommer all’Inter resta avvolto nell’incertezza. Nonostante il rinnovo automatico fino al 2026, l’attuale stagione potrebbe essere l’ultima per il portiere svizzero con la maglia nerazzurra.

Un anno da protagonista

Arrivato dall’esperienza al Borussia Mönchengladbach, Sommer si è rivelato subito decisivo: la sua leadership ed esperienza hanno contribuito in maniera determinante alla conquista dello scudetto 2023-2024. Memorabile la parata su Lamine Yamal contro il Barcellona, che ha permesso ai nerazzurri di proseguire fino alla finale di Champions League. Qualche ombra non è mancata, come la prestazione sottotono contro la Juventus a Torino, ma nel complesso il rendimento del portiere ha garantito solidità e fiducia a squadra e allenatore.

L’età e la concorrenza

Il nodo principale resta l’anagrafe: a dicembre Sommer compirà 37 anni, un traguardo che inevitabilmente apre riflessioni sul futuro. Pur dimostrando di poter ancora competere ad alti livelli, la dirigenza valuta l’ipotesi di puntare su un profilo più giovane, capace di garantire continuità nel lungo periodo. Inoltre, con l’Inter intenzionata a rinforzare ogni reparto, la concorrenza per il ruolo di titolare potrebbe farsi sempre più serrata.

Un finale da scrivere

Sommer rimane oggi un punto di riferimento nello spogliatoio e tra i pali, ma il suo futuro a Milano non è scontato. Saranno le prossime prestazioni e le scelte della società a determinare se il portiere svizzero chiuderà la carriera in nerazzurro o se la sua avventura terminerà al termine di questa stagione.

