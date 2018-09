Soriano innamorato del Toro: «Ho detto sì in mezz’ora»

Presentato ufficialmente oggi in occasione del lancio della terza maglia, Roberto Soriano racconta la trattativa che l’ha portato al Toro

Tripla presentazione quest’oggi in casa Toro. In via Lagrange, a Torino, presso il negozio Robe Di Kappa sono presentati al pubblico e ai giornalisti Roberto Soriano, la terza maglia granata e il fuoristrada Suzuki Jimny. Ma le luci del palcoscenico erano tutte per l’ex Sampdoria che al termine della presentazione ha rilasciato qualche dichiarazione: «Sono molto onorato di rappresentare il Toro oggi. Speriamo che questa maglia porti fortuna per domenica. Azzurra come può esserlo quella dell’Italia? La Nazionale è un obiettivo che viene dopo, il mio unico pensiero è quello di fare bene qui, a Torino».

A Soriano le motivazioni non mancavano di certo, tanto che ha accettato in meno di un’ora la destinazione: «Ero a casa mia quando il mio procuratore mi ha telefonato nel penultimo giorno di mercato. Gli ho detto subito di sì: in mezz’ora avevo già preparato la borsa. E intanto avevo chiamato De Silvestri, per chiedergli come fosse la piazza: mi ha consigliato di venire, senza pensarci due volte». Soriano poi fissa gli obiettivi, ben chiari nella mente del centrocampista: «Il mio obiettivo, ripeto, è fare bene qui e rendere felici i tifosi. Dove preferisco giocare? Nei moduli che stiamo provando ora, cioè il 3-5-2 o il 3-4-2-1, posso fare l’interno o il trequartista. Con l’allenatore lavoro molto bene: è preparatissimo e lo si vede da come cura la fase difensiva; se la facciamo bene, tutta la squadra ne giova».