Sorpresa Damsgaard: il talento della Sampdoria che ha gelato la Lazio

Mikkel Damsgaard ha stupito l’intera Serie A: gol alla Lazio e prestazione di livello per il talento della Sampdoria

Se per qualche giovane calciatore, proveniente da un campionato totalmente differente, l’impatto sulla Serie A potrebbe costare mesi di lavoro, a Mikkel Damsgaard sono bastate tre partite. Subentrato contro la Juventus, titolare contro la Fiorentina ed infine primo gol contro la Lazio sabato scorso: Finta, traversa e palla in rete. Tre episodi, come le sue presenze con la maglia della Sampdoria, sino ad ora.

Il talento norvegese, arrivato quest’estate dal Nordsjaelland per 6,5 milioni di euro, è un investimento che sa già di certezza per la dirigenza blucerchiata, ma anche per il tecnico Claudio Ranieri: classe 2000, miglior giovane in Danimarca lo scorso anno e soprattutto calciatore più giovane a segnare in questa Serie A 2020/2021, tutti elementi che fanno già la differenza. Damsgaard è dotato di grande tecnica oltre che di una buona velocità, ma non sono questi i suoi veri punti di forza. Il ragazzo gode di un’ecletticità unica: può giocare in ogni zona del centrocampo ma anche in attacco, come già visto con la nazionale Under 21. Tanti gli acquisti di esperienza del patron Massimo Ferrero, ma Ranieri si coccola il suo nuovo jolly.